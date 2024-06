Sport Curaçao speelt vanavond eerste kwalificatiewedstrijd WK 2026 Redactie 05-06-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vanavond speelt Curaçao zijn eerste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Barbados. De wedstrijd in het Ergilio Hato Stadion in Brievengat begint om half acht en is van groot belang op weg naar het FIFA Wereldkampioenschap 2026, dat wordt gehouden in Mexico, de Verenigde Staten en Canada.

Deze wedstrijd maakt deel uit van de tweede ronde van de kwalificatie in groep C van de Concacaf. Naast Curaçao en Barbados maken ook Aruba, Haïti en St. Lucia deel uit van deze groep.

Curaçao wordt geleid door de ervaren Nederlandse coach Dick Advocaat, terwijl het team van Barbados onder leiding staat van de Portugees Orlando Costa, die vorig jaar bij het team kwam na eerdere werkzaamheden in Koeweit, Iran, Zuid-Korea en China.

De enige eerdere ontmoeting tussen beide teams vond plaats op 23 maart 2016, waarbij Curaçao een minimale nederlaag van 0-1 leed na een doelpuntloze eerste helft.

Curaçao heeft in de laatste vijf wedstrijden een ongeslagen reeks neergezet, met drie gelijke spelen en twee overwinningen. Barbados daarentegen heeft al hun laatste vijf wedstrijden verloren, telkens met een verschil van twee of meer doelpunten.

De wedstrijd is te zien via ESPN2.