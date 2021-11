Curaçao start in december met boosterprikken

4 Gedeeld

WILLEMSAD – In december wordt er op Curaçao gestart met het toedienen van de boosterprikken tegen het coronavirus.

Het gaat dan om personen met ernstige medische klachten. Deze personen moeten zich bij de huisarts of specialist melden. Het is nog onzeker of er wordt gestart met de 80-plussers of de 60-plussers.

De Amigoe schijft dat minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) hier waarschijnlijk deze week meer informatie over geeft. De boosterpikken zijn inmiddels wel op het eiland gearriveerd.

