Sport Curaçao start Kingdom Series met 10-0 overwinning op Bonaire Dick Drayer 02-11-2024 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – Na hun recente triomf in de Caribbean Baseball Cup 2024, waar Curaçao de titel veroverde, heeft het team hun dominante vorm voortgezet in de Kingdom Series 2024. In het Nadi Croes/Crismo Angela Stadion op Aruba openden ze het toernooi afgelopen donderdag met een overtuigende 10-0 zege tegen Bonaire.

Team Kingdom of the Netherlands speelde gisteravond hun openingswedstrijd tegen gastland Aruba. Die opende sterk en kwam al in de eerste inning op voorsprong.

Maar het Koninkrijksteam herpakte zich snel en na tweeënhalve inning stond het al 4-1 voor Oranje. Jaïr van Borkulo en Delano Selassa kregen vier wijd, waarna Stijn van der Meer een infield single sloeg, waardoor de honken vol kwamen te staan met slechts één uit.

Een goede verdedigende actie van de Arubaanse derde honkman op een grondbal van Jonathan Schoop voorkwam even dat Oranje scoorde en bracht de tweede nul op de thuisplaat.

Toch sloeg Juremi Profar vervolgens de bal hard en diep naar linksveld, waar de Arubaanse linksvelder deze op het laatste moment niet wist vast te houden. Hierdoor scoorden alle drie de honklopers. Eugene Helder voegde er snel een extra punt aan toe met een RBI-single, waarmee de voorsprong van Oranje verder werd vergroot.

Een RBI single is een honkslag waarbij de slagman een honkloper over de thuisplaat laat scoren en dus een Run Batted In (RBI) verdient. Met een single bereikt de slagman zelf het eerste honk.

Met onder andere een homerun van Schoop en de bijdragen van invaller Dayson Croes, eindigde de wedstrijd met een klinkende 10-3 overwinning voor Oranje.

Zij nemen het vanavond op tegen Curaçao. Aruba speelt tegen Bonaire.

