Economie Curaçao steeds afhankelijker van toerisme, net als Sint-Maarten Redactie 28-06-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao wordt steeds afhankelijker van toerisme, een situatie die Sint-Maarten al jaren kent. Dit blijkt uit een aankomend onderzoek van dr. Jose Jardim, dr. Shekinah Dare en Christopher Rigaud van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS). Terwijl Curaçao traditioneel een diversere economie had, is het nu meer gericht op toerisme vanwege externe schokken en economische uitdagingen.

Internationaal toerisme is een cruciale pijler geworden voor de economie van zowel Curaçao als Sint-Maarten. Toerisme wordt geregistreerd als reisdiensten op de lopende rekening van de betalingsbalans en omvat alle uitgaven van internationale toeristen. Dit zorgt voor belangrijke deviezeninkomsten, maar brengt ook kosten met zich mee, zoals de import van goederen om te voldoen aan de vraag van toeristen.

Verschillen

Curaçao kende in het verleden een meer gediversifieerde economie met belangrijke sectoren zoals de olieraffinaderij, internationale financiële diensten en scheepsreparatie. Maar de sluiting van de raffinaderij en de daling van het toerisme uit Venezuela hebben geleid tot een toenemende afhankelijkheid van toerisme.

Sint-Maarten daarentegen is altijd sterk afhankelijk geweest van toerisme, met name van cruise- en verblijfstoeristen. Dit wordt nog versterkt door de strategische ligging van het eiland nabij de Verenigde Staten en andere cruisebestemmingen.

Het onderzoek toont aan dat in Sint-Maarten elke dollar verdiend aan toerisme leidt tot een uitgave van bijna 62 dollarcent aan geïmporteerde goederen, wat de netto bijdrage van toerisme vermindert. In Curaçao is dit effect minder uitgesproken. Dit komt deels doordat de toeristen in Curaçao voornamelijk uit Europa komen en minder uitgeven aan geïmporteerde goederen.

Strategie

De onderzoekers concluderen dat hoewel toerisme belangrijk is voor de betalingsbalans, het niet de enige bron van deviezeninkomsten moet zijn. De pandemie heeft het belang van een gediversifieerde economie aangetoond.

Voor een stabiele economische toekomst moeten Curaçao en Sint-Maarten ook andere sectoren ontwikkelen, zoals hernieuwbare energie in Curaçao en de logistieke sector in Sint-Maarten. Diepgaande economische hervormingen zijn nodig om investeerders aan te trekken en de economische groei te ondersteunen.