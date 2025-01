Luchtvaart & Reizen Curaçao stemt in met protocol voor luchtvaarttoezicht Redactie 18-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De regering van Curaçao heeft op afgelopen woensdag het concept van een nieuw samenwerkingsprotocol goedgekeurd over toezicht op de luchtvaartnavigatiedienstverlening, de zogenaamde Air Navigation Services (ANS).

ANS-providers zijn organisaties die diensten leveren voor luchtvaartnavigatie, zoals luchtverkeersleiding, communicatie, navigatie, en monitoring van vliegtuigen in een bepaald luchtruim. De Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider (DC-ANSP) is verantwoordelijk voor het begeleiden van vliegtuigen in het luchtruim van Curaçao en Bonaire, en voor het efficiënt beheren van het luchtverkeer in de Curaçao Flight Information Region.

Het protocol regelt de samenwerking tussen de betrokken partijen bij het toezicht op de ANS-providers, die verantwoordelijk zijn voor veilige en efficiënte luchtvaartnavigatie in het luchtruim. Deze samenwerking wordt belangrijk geacht, omdat de luchtruimen onder beheer van verschillende ANS’ gedeeltelijk met elkaar verweven zijn.

Hoewel de exacte inhoud van het protocol niet beschikbaar is, is het aannemelijk dat het afspraken bevat over het coördineren van toezichtstaken tussen de betrokken autoriteiten binnen het Koninkrijk om te zorgen voor naleving van internationale luchtvaartnormen en het waarborgen van veilige en efficiënte luchtvaartnavigatiediensten door middel van gezamenlijke inspanningen en informatie-uitwisseling. Het duidelijk definiëren van de rollen en verantwoordelijkheden van elke partij om overlappingen te voorkomen en effectieve samenwerking te bevorderen is daar onderdeel van.

De Directeur-generaal van de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit (CBA) is gemachtigd om namens de overheid van Curaçao het protocol te ondertekenen. De beslissingen zijn genomen op basis van een voorstel van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, ingediend op 16 december 2024. Ook is besloten het concept-landsbesluit aan de Gouverneur aan te bieden voor ondertekening, waarmee de formele goedkeuring wordt afgerond.