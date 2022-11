Curaçao stevent af op record aantal toeristen in 2022

WILLEMSTAD – Curaçao is in oktober de 400.000 grens gepasseerd met het aantal toeristen naar het eiland. Met nog twee maanden te gaan in 2022, denkt de Curaçao Tourist Board, CTB uit te komen op een recordaantal stayover-aankomsten.

De maand oktober bracht bijna 45.000 bezoekers naar Curaçao. Met deze aankomsten is oktober de op een na best presterende maand van het jaar 2022. De best presterende maand tot nu toe was juli, toen ruim 48.000 verblijfsbezoekers naar Curaçao kwamen.

Nederland, de Verenigde Staten van Amerika en Colombia zijn goed voor 71 procent van alle verblijfstoeristen die in oktober naar Curaçao reisden. Het aandeel tussen de drie toplanden is respectievelijk 44,8 procent, 20,4 procent en 5,8 procent.

In totaal koos 63 procent van alle bezoekers die naar Curaçao reisden een resorthotel als type accommodatie en 37 procent verbleef in alternatieve accommodaties. CTB registreerde in oktober een gemiddeld verblijf van 8,6 nachten.

Noord-Amerika

De Noord-Amerikaanse regio bracht in totaal ruim 10.000 bezoekers naar Curaçao, dat is bijna 24 procent van alle aankomsten. Vanuit de VS kwamen ruim 9.000 bezoekers. Dat was in oktober 2019 nog iets meer dan 4.000. Meer dan een verdubbeling dus.

Aangezien de grote vraag vanuit de Amerikaanse markt aanhoudt, is CTB verheugd over de positieve prestaties van de Canadese markt, nu zowel Air Canada als WestJet de vluchten naar Curaçao hebben hervat. In totaal werden ruim 1.500 Canadese bezoekers verwelkomd, terwijl in oktober 2019 het totaal uitkwam op nog geen 900.

Zuid-Amerika en de rest

Uit de Zuid-Amerikaanse regio kwamen bijna 6.000 bezoekers, van wie 2.600 uit Colombia en 900 uit Brazilie. Colombia bracht in het pre-coronajaar nog iets meer dan 2.100 bezoekers.

Vanuit het Caribisch gebied gingen in oktober ruim 3.000 verblijfstoeristen naar Curaçao. Zij kwamen vooral uit de andere Koninkrijkseilanden.

Er waren 14 cruiseschepen in oktober, die samen bijna 37.000 bezoekers naar Curaçao.