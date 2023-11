Curaçao streeft naar intensievere samenwerking met Fontys Hogescholen in Nederland

WILLEMSTAD – Het Curaçaose ministerie van Onderwijs zet in op een nauwere samenwerking met Fontys Hogescholen, zo werd duidelijk tijdens een bezoek van minister Sithree van Heydoorn en een omvangrijke delegatie aan de lerarenopleiding van Fontys in Tilburg deze week.

Een vermakelijke anekdote vanuit de delegatie, waarbij Fontys ooit voor een verzekeringsmaatschappij werd aangezien op Curaçao, onderstreept de voortgang van de relatie tussen de instellingen.

Het aantal Caribische studenten bij Fontys groeit, ondanks dat het in absolute zin nog steeds klein is, een trend die de populariteit van de Hogeschool Rotterdam als voorkeursbestemming voor Curaçaose studenten overneemt. De toename is mede te danken aan het grotere aanbod van Engelstalige opleidingen.

Uitdagingen

Kennedy Tielman, Caribisch docent aan de lerarenopleiding, fungeerde als gastheer waarbij diverse onderwerpen de revue passeerden. Er werd gesproken over de uitdagingen van Caribische studenten bij Fontys, zoals taalbarrières, culturele verschillen, de afstand tot thuis en de moeilijkheden rondom het maken van een studiekeuze, maar ook de positieve ervaringen werden belicht.

Speciale aandacht was er voor de acht Caribische masterstudenten die hun opleiding digitaal, vanuit de eilanden, volgen. Via een videoverbinding betrokken bij de bijeenkomst, ontvingen zij lof van hun docenten voor hun inzet en creativiteit, vooral omdat zij de lessen volgden ongeacht het tijdstip – zelfs als deze om half vier ’s ochtends Caribische tijd plaatsvonden.

Verrassing

Minister Van Heydoorn had een verrassing voor deze studenten: hij heeft de officiële documenten ondertekend die ervoor zorgen dat hun collegegeld volledig door het ministerie wordt gedekt.

Het bezoek omvatte ook een rondleiding door de campus, waar de openheid van Fontys letterlijk werd gedemonstreerd. Over twee weken worden de Caribische studenten van de toekomst in het zonnetje gezet; een vertegenwoordiging van Nederlandse hbo-instellingen zal naar de eilanden afreizen om middelbare scholieren voor te lichten over studeren in Nederland.