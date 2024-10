Curaçao Curaçao streeft naar Tier 1-status in de strijd tegen mensenhandel Dick Drayer 04-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De regering van Curaçao heeft een ambitieus nieuw beleid gepresenteerd om mensenhandel aan te pakken en uiteindelijk de hoogst mogelijke classificatie (Tier 1) te bereiken in de jaarlijkse internationale beoordeling door de Verenigde Staten van mensenhandel. Het nieuwe beleid, dat loopt van 2024 tot 2026, legt de focus op preventie, bescherming van slachtoffers en harde maatregelen tegen daders.

Het beleid introduceert de organisatie PATH, wat staat voor Prevenshon di Abusu i Trafikashon di Hende. Deze organisatie speelt een centrale rol in het coördineren van de inspanningen tegen mensenhandel op Curaçao. PATH richt zich zowel op bewustwording onder de bevolking als op het ondersteunen van professionals in de aanpak van deze misdrijven.

Nieuwe maatregelen

Het beleid is gericht op drie strategische doelen: het voorkomen van mensenhandel, het snel herkennen en ondersteunen van slachtoffers, en het straffen van daders. Hieronder vallen ook concrete beleidsdoelen zoals de training van professionals, het opzetten van voorlichtingscampagnes en het verbeteren van de opvangfaciliteiten voor slachtoffers.

Daarnaast is er veel aandacht voor de bescherming van kwetsbare groepen, zoals arbeidsmigranten en slachtoffers van seksuele uitbuiting. Er komt speciale aandacht voor criminele uitbuiting, met name onder jongeren die gedwongen worden tot criminele activiteiten zoals drugssmokkel. Dit aspect van mensenhandel is volgens het ministerie van Justitie tot nu toe onderbelicht gebleven in opsporing en vervolging.

Uitdagingen

In 2023 is Curaçao door de Verenigde Staten ingedeeld op de Tier 2 watchlist in de jaarlijkse TIP-rapportage, een rapport dat landen beoordeelt op hun inzet tegen mensenhandel. Het doel van het nieuwe beleid is om binnen enkele jaren door te groeien naar de Tier 1-status, wat betekent dat Curaçao aan de hoogste internationale standaarden voldoet.

De Curaçaose regering erkent echter dat er nog veel werk aan de winkel is. Een belangrijk struikelblok is het gebrek aan samenwerking tussen verschillende instanties en een tekort aan gespecialiseerde opvangplaatsen voor slachtoffers.

