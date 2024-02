Curaçao Suns houden stand in Caribbean Series 2024 

WILLEMSTAD/MIAMI – De Curaçao Suns blijven in de race voor de kwartfinales van de Caribbean Series 2024, ondanks twee opeenvolgende nederlagen na hun overwinning in het openingsduel. Het team, dat wordt gezien als de underdog van het toernooi, heeft laten zien dat ze kunnen concurreren met de top van het Caribisch gebied.

Met in hun gelederen bekende spelers die ervaring hebben in het Amerikaanse profhonkbal, zoals Didi Gregorius, Wladimir Balentien, Andrelton Simmons en Jonathan Schoop, hebben de Curaçao Suns volgens kenners de potentie om ver te komen in het toernooi.

Na een spannende overwinning op de Mexicaanse kampioen met 6-5, moesten de Suns het hoofd buigen voor Panama met 3-7, gevolgd door een nederlaag tegen Venezuela met 4-2. Ondanks deze tegenslagen, heeft het team nog steeds de kans om zich te kwalificeren voor de kwartfinales in Miami, Florida. De Suns staan voor uitdagende wedstrijden tegen de teams van Nicaragua, de Dominicaanse Republiek en Puerto Rico, met de volgende wedstrijd vandaag tegen Nicaragua.

Speciale aandacht gaat uit naar Wladimir ‘Coco’ Balentien, die tot nu toe een opmerkelijke prestatie levert in het toernooi met een slaggemiddelde van .625, inclusief twee homeruns, twee gescoorde runs en twee binnengeslagen punten in de eerste twee wedstrijden. Roger Bernadina, een andere sleutelspeler voor Curaçao, heeft eveneens indruk gemaakt met een slaggemiddelde van .571, wat aantoont dat hij een cruciale rol speelt als lead-off hitter voor het team.

Ondanks hun leeftijd van 39 jaar bewijzen zowel Balentien als Bernadina dat ze nog steeds topniveau prestaties kunnen leveren, waarmee ze de soliditeit en ervaring van het Curaçaose team onderstrepen.