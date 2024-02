Curaçao Suns onderuit tegen Venezolaanse kampioenen in Serie del Caribe 2024

MIAMI – In een spannende confrontatie in de Serie del Caribe 2024 stonden gisteravond de Curaçao Suns tegenover de Tiburones de la Guaira, de zevenvoudige kampioenen uit Venezuela, met als inzet een plek in de finale van een van ’s werelds meest prestigieuze honkbaltoernooien.

Hoewel de Curaçao Suns, nu voor de tweede keer deelnemend en overlopend van talent, met hoge verwachtingen aantraden, was het de Venezolaanse ploeg die met een 6-2 overwinning het veld verliet, waarmee een einde kwam aan het opmerkelijke parcours van de Curaçaose ploeg in het toernooi.

De Suns, die met bijna hetzelfde team speelden dat Puerto Rico in de vorige ronde had verslagen, namen een vroege voorsprong dankzij honkslagen van Roger Bernadina en Jurickson Profar. Ondanks de uitstekende start en de ondersteuning van de veldspelers, wist Nelmerson Angela, de vervanger van starting pitcher Juan Carlos Sulbaran, de Venezolaanse slagmannen aanvankelijk in bedwang te houden.

Maar Curaçao slaagde na het tweede punt, gescoord door Adémar Riaela, er niet in om hun 11 honkslagen verder om te zetten in punten.

Aan de andere kant toonde Tiburones de la Guaira efficiëntie door 7 honkslagen om te zetten in 6 punten, wat het verschil tussen de teams onderstreepte. De Venezolanen bewezen hiermee hun status als een ‘heel goed’ team, ten opzichte van het ‘goede’ spel van de Curaçao Suns.

Ondanks de nederlaag, is er nog steeds hoop voor de Curaçao Suns. Wladimir Balentien, een speler van de Suns, werd geselecteerd voor het ‘all-star team’ van het toernooi als rechtsvelder, een erkenning voor zijn uitstekende prestaties.

Bovendien hebben de Suns nog een kans om hun kracht te tonen in de strijd om de derde plaats tegen de kampioen van Panama. Deze wedstrijd, die vanavond om 16.00 uur Curaçaose tijd wordt gespeeld, belooft een spannende afsluiting van het toernooi voor de Curaçaose ploeg.