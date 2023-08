Curaçao symposium onderzoekt inclusieve arbeidsmarkt

WILLEMSTAD – Verschillende organisaties gaan op 31 augustus in een symposium praten over inclusiviteit op de Curaçaose arbeidsmarkt. Die vindt plaats in het auditorium van de Universiteit van Curaçao. Het thema is ‘Bevordering van inclusieve arbeidsmarkt in Curaçao: verkennen van innovatieve benaderingen.’

Het evenement, geïnitieerd door de Internationale Arbeidsorganisatie ILO, de Sociaal-Economische Raad van Curaçao, de UOC, het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties UNHCR en Human Rights Defense Curaçao, biedt een podium voor verschillende belanghebbenden.

Keynote-spreker John Bliek, een vooraanstaand lid van het ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean, zal zijn inzichten en analyses over gelijke kansen delen, waarmee hij richting geeft aan een vruchtbaar en doordacht debat.

Cruciaal

Dit symposium komt op een cruciaal moment. Terwijl de wereld de inclusiviteit van arbeidsmarkten centraal stelt, biedt dit evenement, dat van 09:00 tot 13:00 uur plaatsvindt, een platform om na te denken over de integratie van deze mondiale beweging in de unieke context van Curaçao.

De voertaal is Engels, maar interventies in Papiamentu en Nederlands zijn welkom, waardoor het evenement zowel lokaal als internationaal relevant is. Een diverse dialoog wordt nagestreefd, waarbij deelnemers worden aangemoedigd om uitdagingen en kansen te verkennen die bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Dit symposium gaat volgens de organisatoren verder dan een academische oefening; het markeert een concrete stap in het ontdekken, versterken en bevorderen van een inclusieve visie voor Curaçao. Het betreft zowel lokale dynamiek als het bredere internationale perspectief.