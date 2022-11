Curaçao telt zijn 22ste dode in het verkeer dit jaar, niet eerder sinds 10-10-’10 zo hoog

WILLEMSTAD – Een van de vier mensen die gisteravond gewond raakten bij een ongeluk op de Rooseveltweg is net voor middernacht overleden aan de verwondingen die zij opliep.

Het gaat om de 48-jarige Curaçaose vrouw Varessa Thomasa. Zij is het 22ste dodelijke slachtoffer in het verkeer dit jaar. Niet eerder sinds Curaçao een zelfstandig land werd, was het aantal doden in het verkeer zo hoog.

Voorrang

Het ongeluk gebeurde net voor de klok van 22.00 uur. Een van de twee auto’s sloeg af en verleende daarbij geen voorrang. De chauffeur verloor daarbij de macht over het stuur en botste tegen een lantaarnpaal.

De brandweer moest er aan te pas komen om een van de auto’s open te knippen. Uiteindelijk moesten twee mensen naar het ziekenhuis vervoerd worden, van wie een dus is overleden.