Curaçao Tourist Board in Nederland wint de Vakantie Awards 2023 

WILLEMSTAD – De Curaçao Tourist Board (CTB) in Nederland heeft de Vacation Awards 2023 gewonnen in de categorie Verkeersbureau.

Dat gebeurde tijdens het traditionele jaarlijkse gala-evenement van de reisbranche plaats, georganiseerd door TRAVel Media, uitgever van Travelpro en Travmagazine.

Tijdens dit evenement komt de reisbranche bij elkaar om terug te blikken op het afgelopen jaar en ook vooruit te kijken om eventuele nieuwe kansen te signaleren.

Na in 2020 in de wacht te zijn gezet, werd het evenement dit jaar opnieuw gehouden voor 500 gasten en omvatte de prijsuitreiking van de prestigieuze Vacation Awards. De Dutch Vacation Awards worden beschouwd als de Oscars van de reisbranche in Nederland en bestaan uit 26 prijscategorieën.

In Nederland valt Curaçao doorgaans op als populaire vakantiebestemming, maar dit keer was het het CTB-team in Nederland dat erkenning kreeg voor het werk dat ze hebben verricht.

“We zijn blij met deze erkenning en het vertrouwen dat de toeristenindustrie in ons stelt. Dit is de eerste prijs die in drie jaar wordt uitgereikt en dat maakt het nog specialer. Deze prijs is zeker een motivator voor ons om hard te blijven werken om alles wat Curaçao te bieden heeft aan de Nederlandse reiziger te laten zien”, aldus de heer Muryad de Bruin, Counterpart Director van de Curaçao Tourist Board.