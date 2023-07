Curaçao Tourist Board zet Curandy Martina in om Nederlandse golfers naar Curaçao te lokken

WILLEMSTAD – De Curaçao Tourist Board CTB promoot actief de golfmogelijkheden op het eiland bij de Nederlandse golfgemeenschap. Dit doen ze met de hulp van Curaçaose golfambassadeur en Olympiër, Churandy Martina. De belangrijkste aankondiging is de introductie van de Curaçao Golf Pas, waarmee golfers tegen een gereduceerd tarief kunnen spelen op alle drie de golfbanen van het eiland.

Het team van het CTB is de afgelopen maanden actief geweest op diverse golfevenementen in Nederland, waaronder het KLM Open in mei en het Pro-Am Golftoernooi op de Wouwse plantage eind juni. De winnaar van het Pro-Am Golftoernooi krijgt de kans om deel te nemen aan het Blue Bay International Pro-Am, dat van 8 tot 10 december 2023 plaatsvindt op Curaçao.

Curaçao biedt vakantiegangers de keuze om te ontspannen of deel te nemen aan verschillende activiteiten. Golf is een van de meest populaire activiteiten op het eiland, met drie golfbanen die klaar staan om spelers te ontvangen. De banen omvatten twee 18-holes banen, Old Quarry Golf Course en Blue Bay Golf, en een 9-holes baan bij de Curaçao Golf & Squash Club.

“Met de introductie van de Curaçao Golf Pas kunnen golfers genieten van een gereduceerd tarief op alle drie de golfbanen. Deze pas biedt golfers de mogelijkheid om de diverse golfbanen op het eiland te ontdekken en te genieten van de unieke combinatie van natuur en sport die golfen op Curaçao biedt”, aldus CTB.