Sport Curaçao treedt toe tot Internationale Hockey Federatie Maarten Schakel 06-01-2025 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Curaçaose hockeysport heeft begin november een historische stap gezet. Tijdens het 49e congres van de Internationale Hockey Federatie (FIH) in Muscat, Oman, werd het eiland officieel opgenomen als lid van de internationale hockeygemeenschap.

De secretaris van de Curaçaose Hockey Federatie (CHF), Derk de Wolf, kijkt met trots terug op het congres, vertelt hij op de website Hockey.nl.. Samen met bondsvoorzitter Diederik van Buuren heeft hij hard gewerkt om Curaçao internationaal op de kaart te zetten. “Curaçao is nu officieel onderdeel van de wereldwijde hockeyfamilie”, vertelt Van Buuren.

Op het congres ontvingen zij een officiële vlag en een certificaat als bewijs van het lidmaatschap. Curaçao is daarmee het 146e land dat zich aansluit bij de FIH. Naast Curaçao traden ook landen als Bahrein, Tsjaad en Senegal toe.

Hockey groeit langzaam

Hockey is een kleine sport op Curaçao. De bond heeft iets meer dan 200 leden, verdeeld over vier clubs. De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van CVV Willemstad. Voetbal en honkbal zijn echter de populairste sporten op het eiland. De recent behaalde kwalificatie van het voetbalteam voor de Gold Cup kreeg bijvoorbeeld veel aandacht in de media.

Desondanks krijgt hockey langzaam meer bekendheid. De Wolf: “We moeten creatief zijn om mensen te bereiken, bijvoorbeeld via sociale media zoals TikTok en Instagram.”

Toekomstplannen

Met het FIH-lidmaatschap kan Curaçao nu deelnemen aan internationale toernooien. Deelname aan de Pan America Cup kwam nog te vroeg, maar de focus ligt nu op de kwalificatiewedstrijden voor de Central American & Caribbean Games in 2026. Deze wedstrijden vinden plaats in mei 2025 in de Dominicaanse Republiek.

Ook de jeugd is enthousiast. De Wolf: “We hebben een talentvolle jeugdgroep die klaar is voor hun eerste toernooi. Maar we blijven realistisch en bouwen het rustig op.”

Samenwerking en scouting

De bond heeft ook gesprekken gevoerd met de Nederlandse Hockey Bond (KNHB) over mogelijke samenwerkingen. Zo wordt er gedacht aan het inzetten van Nederlandse trainers en het organiseren van hockeyclinics op Curaçao.

Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid om spelers met een band met Curaçao, zoals kinderen van Curaçaose ouders, in te zetten voor het nationale team. Dit om de lokale binding met het hockeyteam te behouden.

Financiële ondersteuning

Een ander belangrijk doel is het vinden van sponsoren. De bond zoekt naar partners die willen helpen bij de ontwikkeling van de sport op het eiland. “We zijn in gesprek met touroperators en bedrijven, maar het kost tijd om concrete afspraken te maken”, zegt De Wolf.

Toekomstige wedstrijden

Een oefenwedstrijd tussen Curaçao en Nederland, zoals voorgesteld door oud-international Jacques Brinkman in een reactie op de website, blijft een toekomstwens. “We gaan kijken of we dit kunnen realiseren”, aldus Van Buuren.

Iedereen die interesse heeft in hockey of wil bijdragen aan de sport op Curaçao, kan contact opnemen met de Curaçaose Hockey Federatie via www.hbcuracao.com.