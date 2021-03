Curaçao vanaf woensdag in lockdown voor minimaal 2 weken

WILLEMSTAD – Vanaf woensdag is op Curaçao een lockdown van kracht. Alle maatregelen zijn er op gericht mensen zoveel mogelijk thuis te laten blijven.

De avondklok wordt niet aangepast, wel wordt er een Plachi di Dia ingesteld. Maandag en donderdag zijn nummers A, D, F, G, H, K, BF, Z, WA aan de beurt. Op dinsdag en vrijdag mogen alleen voertuigen met B, J, L, N, R, U, MF de straat op. Woensdag en zaterdag zijn S, T, V, X en Y aan de beurt. Er kunnen uitzonderingen op de Plachi di Dia worden aangevraagd. Ga hiervoor naar kalamidat.cw

Een uitzondering is er ook voor het ophalen en wegbrengen van je kind naar school of kinderopvang. Dit kan tussen 4.30 uur en 8.00 uur en 12.00 uur en 14.00 uur ‘s middags. Morgen wordt meer informatie gegeven over de voortzetting van het onderwijs.

Voor mantelzorg is er een uitzondering tussen 4.30 uur en 8.00 uur ‘s ochtends en 16.30 uur en 20.00 uur ‘s avonds. Alle sportscholen moeten dicht. Sporten in groepsverband mag niet meer. Individuele sporten mogen wel, maar daarvoor mag je niet met de auto naar een plek gaan om te sporten. Individuele sporten buiten mogen eveneens tussen 4.30 uur en 8.00 uur ‘s ochtends en 16.30 uur en 20.00 uur ‘s avonds.

Het strand bezoeken is voorlopig verboden. De luchthaven en grens blijven geopend. Alle bezoekers van het eiland moeten de regels volgen. Ook voor toeristen zijn de lockdown regels van kracht, zoals een Plachi di Dia en de avondklok.