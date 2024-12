Algemeen Curaçao verbiedt recreatief gebruik lachgas Dick Drayer 21-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Met de publicatie van een ministeriële regeling met algemene werking is het gebruik van lachgas op Curaçao per direct verboden. De regeling van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, voegt stikstofmonoxide, beter bekend als lachgas, toe aan de Regeling aanwijzing gecontroleerde middelen. Dit betekent dat productie, handel en bezit van lachgas voor recreatieve doeleinden nu strafbaar zijn.

Het verbod is ingesteld vanwege de toenemende zorgen over de gezondheidsrisico’s en de verkeersveiligheid. Lachgas, populair als partydrug, kan leiden tot zuurstoftekort, duizeligheid en in ernstige gevallen neurologische schade. Bovendien is het gebruik van lachgas in het verkeer gevaarlijk, aangezien het de rijvaardigheid negatief beïnvloedt.

Het verbod geldt niet voor professioneel gebruik van lachgas in de medische sector en voor technische toepassingen. In deze gevallen blijft het gebruik toegestaan, mits voldaan wordt aan de geldende regelgeving en veiligheidsvoorschriften.

Handhaving en bewustwording

De autoriteiten roepen de bevolking op zich bewust te zijn van de gevaren van lachgas en zich te houden aan het nieuwe verbod. Overtredingen kunnen leiden tot juridische consequenties. De politie en andere handhavingsinstanties zullen toezien op naleving van de nieuwe regels.

Met deze maatregel volgt Curaçao het voorbeeld van andere landen, zoals Nederland, waar lachgas sinds 1 januari 2023 verboden is vanwege vergelijkbare gezondheids- en veiligheidsredenen.

