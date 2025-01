Sport Curaçao verdwijnt van Ajax-shirt, blijft wel sponsor Maarten Schakel 06-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Ajax heeft een miljoenendeal gesloten met sponsor Rockstars IT. Voor zo’n 2 miljoen euro per jaar komen die op de mouw het shirt van de Amsterdamse club, laat Ajax weten. Curaçao verdwijnt deze zomer van het shirt, maar verlengt wel de sponsordeal tot 2027.

Curaçao sloot in 2020 een grote sponsordeal met de 36-voudig landskampioen. Voor een periode van drie jaar prijkte ons eiland onder andere op de mouw van het shirt, op een plek waar voorheen geen sponsorlogo te zien was. Daarnaast was Curaçao onder andere te zien op billboards langs het veld. Na drie jaar werd die sponsordeal met nog eens twee jaar verlengd.

In de zomer van 2025 loopt de huidige overeenkomst af. Curaçao gaat een nieuwe overeenkomst aan. Daarbij zullen ze niet meer op het shirt te zien zijn, maar wel onder andere op billboards langs het veld. Wat voor bedrag er met die nieuwe overeenkomst gemoeid is, is niet bekend.