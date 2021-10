Curaçao verliest ook van Nieuw Zeeland

2 Gedeeld

Curaçao heeft na eerder verlies tegen Bahrein ook van Nieuw Zeeland verloren. In de Verenigde Arabische Emiraten verloor de ploeg van Patrick Kluivert met 2-1. Het was de eerste wedstrijd voor de All Whites in 692 dagen.

De twee tegengoals werden gemaakt in de eerste helft. Twintig minuten voor tijd, in de 71e minuut viel de aansluitingstreffer gemaakt door Rangelo Janga.

Curaçao, dat begon met onder anderen Vurnon Anita, Jarchinio Antonia, Juninho en Leandro Bacuna, was echter niet bij machte de nederlaag te voorkomen.

Het verlies is opvallend. Curacao staat op plaats 79 in de FIFA-wereldranglijst. Nieuw Zeeland neemt plek 121 in.