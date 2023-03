Curaçao verliest thuis van Canada

WILLEMSTAD – Curaçao heeft zaterdag met 2-0 verloren van Canada. Daarmee eindigt de ploeg van Remko Bicentini als laatste in de groep van de CONCACAF Nations League. Kwalificatie voor de Gold Cup 2023 moet nu afgedwongen worden.

Curaçao speelde een moeilijke wedstrijd waarin Canada de eerste kans creëerde toen Jonathan David na 11 minuten een schot loste dat rakelings langs het doel van Eloy Room scheerde.

Kort daarop kreeg Curaçao een kans met een halve omhaal van Jurien Gaari, maar die ging over het doel. Gaari moest zijn actie met geel bekopen omdat hij vooraf een overtreding beging. Het leverde hem een gele kaart op.

Canada scoorde even later 1-0. Sherel Floranus gaf een foutieve pass op het middenveld die onderschept werd door Canada en daarna feilloos werd afgeschtraft door de Canadees Jonathan David.

In de 37e minuut maakte Jurien Gaari een overtreding op Koné, die resulteerde in zijn tweede gele kaart van de wedstrijd en dus rood. Niet veel later scoorde Canada de 2-0. Vurnon Anita passte op Cuco Martina, die de bal verspeelde, waardoor Cyle Larin kon scoren.

In de tweede helft had Alphonso Davies een goede kans om de voorsprong van Canada uit te breiden, maar de speler van Bayern München miste. Curaçao kreeg ook enkele kansen in de tweede helft, maar tot scoren kwam het niet.