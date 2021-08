Curaçao verscherpt coronamaatregelen niet

353 Gedeeld

WILLEMSTAD – De coronamaatregelen op Curaçao worden niet verscherpt. In de persconferentie van vandaag spraken premier Gilmar ‘Pik’ Pisas en epidemioloog Izzy Gerstenbluth over de nieuwe besmettingsgolf waar Curaçao nu doorheen gaat. Volgens de premier moet iedereen zijn best doen om verantwoordelijk te gedragen zodat de economie kan blijven draaien.

Er zijn vandaag 72 positieve testen waarvan 1 uit het buitenland en de rest lokaal is. 59 mensen komen uit isolatie. Er liggen nu 23 personen in het ziekenhuis waarvan 4 op de intensive care. De patiënten in het ziekenhuis zijn grotendeels niet gevaccineerd.

Gerstenbluth laat met een grafiek zien dat de meeste besmettingen bij uitgaansgelegenheden ontstaan en dan met name bij strandtenten. Er zal meer gecontroleerd worden bij uitgaansgelegenheden. Alle maatregelen moeten daar nageleefd worden. Er zijn geen uitzonderingen mogelijk.

