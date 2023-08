Curaçao verslaat Taipei Chinees en wordt internationaal Little League Kampioen

WILLIAMSPORT – Voor het tweede opeenvolgende jaar is Curaçao Internationaal Kampioen van de World Series Little League in Williamsport, Pennsylvania. Zaterdagmiddag behaalden ze een overwinning van 2-0 tegen Taipei Chinees. Dit was een herhaling van 2022, toen Curaçao ook hetzelfde team van Taipei Chinees versloeg.

Helmir Helmijr stond op de werpheuvel voor Curaçao en gooide 5.1 innings, waarbij hij slechts één hit toestond en geen punten tegenkreeg. De enige twee punten werden gescoord door Curaçao in de vierde inning.

Joshua Acosta Fernandez voerde een perfecte opofferingsstootslag uit, waardoor Jay-Dlynn Wielk kon scoren vanaf de derde honk. Later, dankzij enkele wilde worpen van Taipei, slaagde Nassir El-Ossais erin om vanaf de eerste honk te scoren.

Curaçao gaat nu (opnieuw) door naar de Little League World Series Championship, waar ze de winnaar van de wedstrijd tussen Californië en Texas op zondag zullen ontmoeten. Vorig jaar wonnen ze de internationale wedstrijd, maar verloren ze de finale de volgende dag. Dit jaar zijn ze vastbesloten om dat te veranderen en alles te winnen.