Curaçao versoepelt avondklok

Vanaf vanavond mogen mensen een uurtje langer op straat. De avondklok begint nu om middernacht in plaats van 23.00 uur. De avondklok werd in september ingesteld om besmettingen in het uitgaansleven te voorkomen.

Na 04.30 ‘s ochtend mogen mensen weer op straat, een half uurtje eerder dus.

Volgens minister-president Eugene Rhuggenaath wordt zo langzaam weer teruggegaan naar het normale leven op het eiland. De versoepeling is volgens de minister-president vooral prettig voor restaurants, die nu de deuren een uur langer mogen openhouden.

Muzikanten

Trùk di pan mogen de deuren nu van 18.00 tot 23.00 uur openen en restaurants en bars op een hotelterrein mogen tot het tijdstip dat op de economische vergunning is aangebleven, openblijven.

Op publieke plaatsen en in restaurants mogen muzikanten weer achtergrondmuziek spelen. Liveoptredens zijn toegestaan met

een maximum van vier muzikanten, inclusief technici. In kerken

wordt zang nog niet toegestaan.