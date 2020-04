Curaçao versoepelt enkele beperkingen

149 Gedeeld

Curaçao gaat een aantal beperkingen die waren opgelegd weer versoepelen. Dat heeft de regering gisteren besloten. De nieuwe maatregelen gaan per direct in.

Mensen mogen weer buiten sporten. Het gaat om individueel bewegen tussen 6 en 9 uur ‘s ochtends en tussen 18 en 20 uur ‘s avonds, zoals wandelen, hardlopen en fietsen.

Wil je met de auto naar een sport of wandel locatie gaan, dan mag dat alleen op de dagen dat je met je kentekenplaat de weg op mag.

Zwemmen in zee mag nog niet. Hier is zaterdag opnieuw overleg over. Het risico is te groot dat er direct weer bbq’s en samenscholingen op het strand komen, zegt de overheid.

Na Selikor en Pestcontrol mag nu ook bedrijven in tuinonderhoud en poolcleaning weer aan het werk, mits in het bezit van de juiste ontheffingen en houdend aan de social distancing en hygiene regels.

Gezondheidswinkels (Tienda di Salu) mogen weer open.

Maandag komt het CMC-ziekenhuis met een bericht over hervatting van werkzaamheden van een aantal van hun klinieken.

Huisartsen en aanverwante praktijken zoals fysio mogen langzaam weer opstarten.

Voor alle andere sectoren geldt momenteel geen verandering en blijft de verlenging van het uitgaansverbod van 14 dagen tot 27 april van kracht.