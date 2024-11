Economie Curaçao versterkt economisch netwerk met belastingverdrag San Marino Dick Drayer 25-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao en San Marino hebben op 20 november een belastingverdrag ondertekend. Dit betekent dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over hoe belasting wordt betaald door mensen en bedrijven die in beide landen actief zijn. Het doel van het verdrag is om te voorkomen dat ze dubbel belasting moeten betalen en om belastingtrucs tegen te gaan.

Het verdrag helpt om Curaçao aantrekkelijker te maken voor buitenlandse bedrijven. Duidelijke regels geven deze bedrijven zekerheid en maken het makkelijker om zaken te doen. Dit is volgens de regering goed voor de economie van Curaçao, want het kan meer investeringen opleveren.

Het verdrag is gebaseerd op internationale afspraken, zodat het eerlijk en modern is. Een speciale regel voorkomt dat bedrijven het verdrag kunnen misbruiken om helemaal geen belasting te betalen.

De onderhandelingen over dit verdrag begonnen al in 2017, maar het werd pas echt opgepakt in 2023. Het verdrag werd goedgekeurd door de Rijksministerraad in Den Haag en kreeg een positief advies van de Raad van State. Daarna is het besproken in de Tweede Kamer en bij de Staten van Curaçao.

Curaçao wil graag meer van dit soort belastingverdragen afsluiten, omdat dit helpt om internationale bedrijven aan te trekken. Andere landen, zoals Oostenrijk, België en Italië, hebben ook al belastingverdragen met San Marino.

