Economie Curaçao versterkt toerismesector met nieuwe trainees

WILLEMSTAD – In totaal 74 deelnemers hebben met succes hun certificaat behaald binnen het Hospitality Training Program. Tijdens een ceremonie ontvingen zij hun diploma’s. Het programma voorziet in zowel theoretische als praktische training om nieuw personeel klaar te stomen voor de toerisme- en horecabranche.

De groep bestaat uit 25 assistent-koks, 17 assistent-bartenders en obers, 5 medewerkers housekeeping, 11 gediplomeerde toeristengidsen en 16 gecertificeerde opleidingsinstructeurs. De opleidingen voor assistent-kok en assistent-bartender/ober duurden twaalf weken en behandelden basistechnieken in voedselbereiding, bediening en klantvriendelijke service. Alle deelnemers volgden daarnaast een training in persoonlijke ontwikkeling om hun sociale en communicatieve vaardigheden te verbeteren.

De cursisten werken momenteel vijf maanden bij een erkend leerbedrijf in de hospitalitysector, waarbij ze een salaris ontvangen. Aan het einde van deze periode kunnen de bedrijven hen een arbeidsovereenkomst aanbieden op basis van hun prestaties.

De housekeepingtraining richtte zich op veiligheid, hygiëne, onderhoud en taalvaardigheid. De toeristengidsen kregen drie maanden intensieve training, bestaande uit zowel theoretische als praktische lessen. Het behaalde certificaat wordt erkend door de World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA). Daarnaast kregen alle deelnemers voorlichting over arbeidsrechten en -plichten vanuit het ministerie van Arbeid en presentaties van CTB over marketing, toerismecijfers en productontwikkeling.

