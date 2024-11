Overheid Curaçao verwacht opnieuw begrotingsoverschot in 2024 Dick Drayer 27-11-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Kabinet Pisas-II stelt dat Curaçao in 2024 opnieuw een begrotingsoverschot zal realiseren. Dat staat in een persbericht waarin de regering benadrukt dat een verbeterde belastinginning en een focus op economische groei cruciaal zijn geweest. De afgelopen twee jaar sloot het eiland ook al af met een positief resultaat op de begroting.

Uit een analyse van de Financiële Management Rapportage (FMR) van september blijkt dat er inderdaad een overschot wordt verwacht, maar de cijfers verdienen nuance. Het totaal voorziene overschot voor 2024 bedraagt ruim 37 miljoen gulden, een bedrag dat voortkomt uit een positief saldo op de gewone dienst (bijna 19 miljoen gulden) en de kapitaaldienst (bijna 19 miljoen gulden).

Extra inkomsten en uitgaven

Volgens de regering zijn de extra belastinginkomsten aangewend voor diverse sociale projecten en infrastructuurverbeteringen. Zo is 1,5 miljoen gulden vrijgemaakt voor woningrenovaties via het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) en kreeg Justitie 7,6 miljoen gulden extra om achterstallige betalingen te dekken. In totaal bedraagt het budget voor specifieke projecten 109 miljoen gulden.

Maar uit de FMR blijkt dat deze bedragen niet expliciet als aparte posten in de rapportage staan. De cijfers lijken onderdeel te zijn van bredere categorieën zoals sociale zekerheid en kapitaaluitgaven, waardoor directe controle moeilijk is.

Kritische kanttekeningen

De regering is optimistisch over de financiële resultaten, maar de cijfers in de FMR tonen aan dat niet alle prognoses zonder risico zijn. Zo blijft de belastingopbrengst achter bij eerdere verwachtingen, met name op het gebied van loonbelasting en invoerrechten. Daarnaast worden belangrijke uitgaven, zoals rente en aflossingen van het Curaçao Medical Center (CMC), door de regering zelf gedragen zonder dat daar directe inkomsten tegenover staan.

De schuld die het land overneemt bedraagt enkele honderden miljoenen guldens. Die gaat de staatsschuld in. De deal kan verstandig zijn als de staat dit bedrag als staatsschuld financiert want dat is goedkoper dan financieren op de markt. De staatsschuld neemt dan wel toe en de financier (NL) moet ermee instemmen. Het is niet duidelijk of dat het geval is.

Het positieve saldo in de gewone dienst en kapitaaldienst hangt verder sterk af van de mate waarin geprognosticeerde uitgaven daadwerkelijk worden gerealiseerd. Een deel van de geplande investeringen in infrastructuur en gezondheidszorg is vertraagd door een tekort aan leveranciers en personeel.

Positief

Ondanks de kanttekeningen wijst het Kabinet Pisas-II op de stappen die gezet zijn om de financiën van Curaçao te stabiliseren. “Het programma heeft het mogelijk gemaakt om de belofte aan het volk na te komen,” aldus het persbericht. Of de optimistische voorspellingen werkelijkheid worden, zal afhangen van de resterende maanden van 2024.

