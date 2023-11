Curaçao verwelkomt recordaantal verblijfstoeristen

WILLEMSTAD – Het voorspelde recordaantal toeristen van meer dan een half miljoen komt steeds dichterbij. Het Curaçaose Toeristenbureau meldt dat bijna 470 duizend verblijfstoeristen in de eerste tien maanden van 2023 naar Curaçao kwamen. Dat is ook al een record en een stijging van zeventien procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Met nog twee maanden te gaan dit jaar moet het mogelijk zijn om voor het eerst meer dan een half miljoen toeristen in een jaar te ontvangen. 550 duizend schat het CTB.

In oktober ontving Curaçao ruim 47 duizend verblijfstoeristen, zes procent meer dan in oktober vorig jaar. De meeste toeristen kwamen uit Nederland, de Verenigde Staten, Colombia, Brazilië en Canada, samen goed voor driekwart van het totale aantal ontvangen toeristen.

Landen

Het aantal toeristen uit Nederland en Europa daalde met dertien procent. Ruim zeventienduizend bezoekers in oktober dit jaar, tegenover meer dan twintigduizend in oktober vorig jaar.

De Verenigde Staten kwam kent een toename van veertien procent meer bezoekers, opgeteld is dat ruim tienduizend in oktober. In de eerste tien maanden van dit jaar ontving Curaçao ruim 115 duizend Amerikaanse toeristen. Dat is een kwart van het totale aantal verblijfstoeristen. CTB verwacht dat deze markt ook zal bijdragen aan een recordbrekend toeristisch jaar voor Curaçao.

Er was een stijging van zesendertig procent in Colombiaanse toeristen, met in totaal ruim 3,5 duizend bezoekers in oktober. Tot nu toe hebben bijna dertig duizend Colombianen Curaçao bezocht in de eerste tien maanden van het jaar. CTB verwacht een recordaantal Colombiaanse toeristen tegen het einde van het jaar.

In oktober werden ook bijna drieduizend Braziliaanse toeristen ontvangen, een stijging van 224 procent vergeleken met oktober vorig jaar. Dankzij directe vluchten van Azul Airlines en andere aansluitingen via Panama of Bogotá, evenals voortdurende marketinginspanningen in Brazilië, is de vraag naar toerisme vanuit Brazilië toegenomen. Azul Airlines heeft hun capaciteit verhoogd naar twee vluchten per week vanaf oktober. CTB verwacht een spectaculair aantal Braziliaanse toeristen aan het einde van het jaar.

Het begin van het hoogseizoen voor Canadese toeristen was indrukwekkend volgens het CTB. In oktober bezochten bijna 2.200 Canadezen Curaçao, 43 procent meer dan de ruim 1.500 in oktober vorig jaar.

Gedurende het jaar bood Air Canada drie vluchten per week aan vanuit Toronto en zijn er nu ook twee vluchten per week vanuit Montreal. Deze aanvullende diensten wijzen op een groot potentieel voor groei in de Canadese markt tijdens het winterseizoen.

Informatie verzameld van immigratiekaarten toont aan dat toeristen in oktober gemiddeld bijna acht nachten in Curaçao verbleven. Van alle toeristen verbleef 56 procent in een resort hotel. Veel toeristen, zo’n veertig procent, die Curaçao in oktober bezochten, waren tussen de 25 en 44 jaar oud, terwijl 34 procent tussen de 45 en 64 jaar oud was.