Economie Curaçao verwelkomt weer meer toeristen Dick Drayer 15-02-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao heeft in januari 2025 een sterke groei in het aantal verblijfstoeristen geboekt. Volgens gegevens van de Curaçao Tourist Board (CTB) bezochten ruim 73.000 toeristen het eiland, een stijging van twintig procent ten opzichte van januari 2024. Dit betekent dat ruim 12.000 extra bezoekers naar het eiland kwamen vergeleken met dezelfde maand vorig jaar.

Alle regio’s lieten een stijging in bezoekersaantallen zien, waarbij Zuid-Amerika de sterkste groei noteerde met een toename van 46 procent. Noord-Amerika volgde met een stijging van 25 procent, terwijl het Caribisch gebied en Europa respectievelijk 17 en 6 procent meer bezoekers leverden. Ondanks de kleinere procentuele stijging blijft Europa de belangrijkste herkomstregio voor toeristen naar Curaçao. Uit de immigratiegegevens blijkt dat verblijfstoeristen gemiddeld negen nachten op het eiland doorbrachten.

Herkomstlanden

Nederland blijft de grootste toeristenleverancier met ruim 23.000 bezoekers, een stijging van vier procent ten opzichte van januari 2024. Van de Nederlandse toeristen koos 58 procent voor niet-resort accommodaties, terwijl 42 procent in resorts verbleef. De gemiddelde verblijfsduur van Nederlandse bezoekers was dertien nachten.

Het aantal Amerikaanse toeristen steeg met dertig procent naar bijna 18.000 bezoekers. Veruit de meeste Amerikaanse reizigers (66 procent) verkozen resorts, terwijl 33 procent andere accommodaties koos. De gemiddelde verblijfsduur van Amerikaanse bezoekers was 6,5 nacht, met veel reizigers afkomstig uit New York, Florida, New Jersey, Texas en Georgia.

Het aantal Canadese bezoekers groeide met tien procent, waardoor in januari ruim 6.000 toeristen uit Canada aankwamen. Zij verbleven gemiddeld 10,7 nachten op het eiland, waarbij 51 procent in resorts overnachtte.

Cruises

Naast de verblijfstoeristen ontving Curaçao in januari ruim vijfduizend dagjesmensen en meer dan honderdduizend cruisepassagiers, wat het totaal aantal aankomsten op ruim 180.000 brengt. De CTB benadrukt dat deze cijfers wijzen op een stabiele groei en een succesvolle promotie van Curaçao als toeristische bestemming.

