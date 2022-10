Curaçao vierde in top 10 verre bestemmingen Schiphol

WILLEMSTAD – Curaçao neemt de vierde plaats in van populaire verre bestemmingen vanaf Schiphol. Op nummer één staat New York, gevolgd door Atlanta en Dubai. Dat blijkt uit cijfers van de luchthaven over het aantal passagiers in de maanden juli en augustus.

De eerste negen maanden van het jaar vlogen er bijna 40 miljoen passagiers van en naar Schiphol. Verreweg het grootste deel vliegt binnen Europa. 28 procent vliegt naar een verre bestemming.

Afgelopen maand verwerkte Schiphol ruim vijf miljoen passagiers. Dat zijn er nog altijd minder dan in de tijd vóór de coronapandemie. Toen maakten in dezelfde maand zo’n 6,5 miljoen reizigers gebruik van de luchthaven.

Hoewel de cijfers een herstel laten zien ten opzichte van september 2020 en 2021 is het normale niveau nog niet in zicht. Dat komt onder andere doordat een aantal Aziatische landen, zoals China, nog slechts mondjesmaat reizigers toelaat. Daarnaast moeten luchtvaartmaatschappijen het aantal passagiers beperken om de drukte bij de veiligheidscontrole te beperken.

De vierde plaats van Curaçao in de top tien van verre bestemmingen heeft Schiphol te danken aan KLM en TUI. KLM vliegt veertien keer per week rechtsreeks naar het eiland, TUI zes keer.