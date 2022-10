Curaçao voert landsbesluit in om dubbele belasting te voorkomen

WILLEMSTAD – Curaçao heeft een eenzijdige regeling ontworpen ter voorkoming van dubbele belasting. Het landsbesluit regelt specifiek de situaties waarin tussen twee landen geen sprake is van een belastingverdrag.

In gevallen waarbij een inwoner van Curaçao inkomen heeft uit een ander land en er sprake is van een belastingverdrag tussen deze twee landen, dan bepaalt het belastingverdrag welk land over het inkomen belasting mag heffen.

Mocht er geen sprake zijn van een belastingverdrag tussen deze twee landen, dan zou dit veel onzekerheid met zich meebrengen, met het risico dat er in beide landen over hetzelfde inkomen belasting moet worden betaald.

Het Landsbesluit brengt het Curaçaose belastingstelsel in lijn met de internationaal aanvaarde normen, zegt het ministerie van Financiën. Het doel is om fiscale belemmeringen voor Curaçao als woon- of vestigingsplaats te verminderen, en dus om meer zekerheid te bieden over waar het inkomen moet worden belast.



Twee vormen

Voorkoming van dubbele belastingheffing wordt verleend in twee vormen, namelijk vrijstellingsmethode en verrekeningsmethode. Welke methode er wordt toegepast, is afhankelijk van het soort inkomen en het soort belastingmiddel.



Voor wat betreft de vrijstellingsmethode geldt dat in geval een inwoner van Curaçao buitenlandse inkomen geniet, de inwoner vrijstelling krijgt van de belasting die betrekking heeft op het buitenlandse inkomen.

Voor de toepassing van de vrijstellingsmethode is het belangrijk dat de buitenlandse inkomsten daadwerkelijk onderworpen zijn aan de buitenlandse belasting. Het is belangrijk om op te merken dat de totale verleende vrijstelling niet hoger kan zijn dan de belasting die op basis van de Curaçaose belastingwetgeving moet worden betaald.



De verrekeningsmethode biedt de mogelijk om de in het buitenland betaalde belasting te verreken met de op Curaçao te betalen belasten. Hierbij gelden twee limieten. De eerste limiet betreft de belasting die in het andere land wordt betaald.

De tweede limiet betreft de belasting die op Curaçao moet worden betaald. Het doel van de tweede limiet is om te voorkomen dat er meer buitenlandse belasting wordt verrekend dan op Curaçao over het inkomen moet worden betaald.