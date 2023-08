Curaçao voorlopig spil in vrachtvervoer tussen Venezuela en Aruba

ORANJESTAD – Curaçao is voorlopig een verplichte tussenstop voor cargovluchten tussen Venezuela en Aruba. Volgens de Arubaanse minister van luchtvaarttransport, Ursell Arends, mogen lokale bedrijven op Venezuela vliegen en omgekeerd als de vlucht maar een tussenstop maakt op Hato.

Het huidige verbod voor directe vluchten, inclusief passagiers-, vracht- en gecombineerde vluchten tussen Aruba en Venezuela blijft van kracht. Ook passagiersvluchten met tussenstops in Curaçao blijven verboden.

De specifieke voorwaarden voor indirecte vrachtvluchten zijn vastgelegd in de bilaterale luchtvaartovereenkomst. Dit tijdelijke beleid stelt enkele regels die de commerciële vluchten begeleiden tot de grens met Venezuela weer opent.

Deze vluchten van Venezuela naar Aruba (of vice versa) met een tussenstop in Curaçao zijn beperkt tot een frequentie van drie keer per week en moeten voldoen aan de voorwaarden gesteld door de Arubaanse autoriteiten.

Voor dit interimbeleid is het noodzakelijk dat commerciële vergunningen wederzijds worden verleend, volgens het principe van wederkerigheid. Zoals aangegeven mogen lokale bedrijven de vluchten via Curaçao uitvoeren, terwijl soortgelijke vluchten ook door Venezolaanse luchtvaartmaatschappijen kunnen worden uitgevoerd.

De Arubaanse minister van Transport implementeert dit beleid en volgens de beslissing van de Raad van Ministers van Aruba en blijft dit van kracht tot de grens met Venezuela weer opent. Het beleid is tot stand gekomen na raadpleging van de Immigratiedienst van Aruba, Douane Aruba, Directie Scheepvaart, Directie Luchtvaart, Directie Buitenlandse Betrekkingen en het Ministerie van Economische Zaken.