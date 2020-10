Curaçao vraagt assistentie Defensie bij kustbewaking Venezolanen

Defensie zet extra militairen in om de Kustwacht in het Caribisch gebied te ondersteunen bij kustbewaking. De militairen voeren extra kustobservaties uit.

De extra inzet is volgens Defensie nodig om mogelijke aanlandingen met Venezolanen zonder papieren tijdig te onderkennen. De ondersteuning wordt gedaan door zowel landmacht-militairen van de Compagnie in de West als ook de Curaçaose militie.

Defensie heeft besloten tot deze inzet na een bijstandsaanvraag van de autoriteiten van Curaçao om de Kustwacht bij kustobservatie te ondersteunen. De extra inzet werkt ook preventief tegen illegale wapen-of drugssmokkel, aldus Defensie.

Gespecialiseerd

De Compagnie in de West is gespecialiseerd in zowel mobiele observaties (hierbij verplaatsen zij zich te voet of met voertuigen), als ‘statische’ observaties waar zij verdekt opgesteld specifieke aandachtsgebieden onder waarneming hebben.

Het ondersteunen van de civiele autoriteiten is één van de drie hoofdtaken van Defensie in het Caribisch gebied. Dit gebeurt op verschillende manieren, van noodhulp bij orkanen tot ondersteuning van de politie of Kustwacht.