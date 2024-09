Gezondheidszorg Curaçao vraagt geen hulp van Nederland vanwege CMC Dick Drayer 24-09-2024 - 3 minuten leestijd

DEN HAAG – Ondanks de grote financiële problemen waarin het Curaçao Medical Center (CMC) verkeert, heeft de regering van Curaçao nog geen concreet verzoek om hulp ingediend bij Nederland. Dit blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Szabó van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op Kamervragen.

Hoewel Nederland herhaaldelijk ondersteuning heeft aangeboden, kiest Curaçao er voorlopig voor om de problemen zelfstandig aan te pakken.

Het CMC, het grootste ziekenhuis van Curaçao, kampt met ernstige financiële moeilijkheden. Eind 2022 had het ziekenhuis een negatief eigen vermogen van 149 miljoen gulden (ongeveer 74,5 miljoen euro).

Daarnaast heeft de Curaçaose overheid een uitstaande vordering van minstens 433 miljoen gulden (circa 216,5 miljoen euro) op het CMC. De financiële problemen van het ziekenhuis hebben geleid tot zorgen over de continuïteit en toegankelijkheid van de zorg op het eiland.

Ondanks deze zorgwekkende situatie heeft Curaçao nog geen officieel verzoek om (financiële) steun gedaan aan Nederland. Staatssecretaris Szabó benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor de zorg op Curaçao bij de Curaçaose regering ligt.

Wel wordt regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg gevoerd tussen Nederland en Curaçao, en is er ondersteuning aangeboden via het zogeheten landspakket. Tot nu toe heeft Curaçao er echter voor gekozen deze onderdelen zonder hulp van Nederland uit te voeren.

Financiering

De Curaçaose regering werkt sinds oktober 2022 aan een structurele oplossing voor de financiële problemen van het CMC. Een van de stappen is een aangekondigde aanvullende financiering van 253 miljoen gulden (ongeveer 126,5 miljoen euro) voor de periode tussen 2025 en 2028.

Deze financiering is bedoeld om de zorgkwaliteit te waarborgen en de financiële positie van het ziekenhuis te verbeteren. Met deze bijdrage hoeft het CMC geen rente en aflossingen meer te betalen, en komt er jaarlijks tien miljoen gulden (circa 5 miljoen euro) beschikbaar voor de zorgkosten van onverzekerde patiënten.

Medische zorg

Hoewel er momenteel geen signalen zijn dat de medische zorg in het CMC onvoldoende is, zijn er wel wachtlijsten, waarover het ziekenhuis maandelijks rapporteert aan de Inspecteur voor de Volksgezondheid van Curaçao.

Nederland houdt deze wachtlijsten ook in de gaten, omdat vanuit Bonaire patiënten naar het CMC worden uitgezonden voor specialistische zorg.

Voor de langere termijn benadrukt staatssecretaris Szabó dat het noodzakelijk is om het zorgstelsel op Curaçao toekomstbestendig te maken. Hierbij zou de eerstelijnszorg versterkt moeten worden en zou de doorstroom vanuit het ziekenhuis naar andere zorgsectoren, zoals ouderenzorg en revalidatie, verbeterd moeten worden.

Nederland kan hierbij ondersteuning bieden, maar dat is afhankelijk van een verzoek van Curaçao.

Naast het verbeteren van de zorgstructuur, is het ook essentieel om de financiële positie van het CMC duurzaam te versterken. Dit omvat onder meer het oplossen van de kosten van het ziekenhuisgebouw, het optimaliseren van de bedrijfsvoering van het ziekenhuis en het vinden van een structurele oplossing voor de zorg van onverzekerde en ongedocumenteerde patiënten. Besluitvorming over deze maatregelen wordt later dit jaar verwacht.

