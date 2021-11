Curaçao weer op niveau van oktober 2019 qua toeristen

WILLEMSTAD – Ruim 35.000 toeristen bezochten vorige maand Curaçao. Dat meldt CTB, de Curaçao Tourist Board. Met deze aankomsten is Curaçao weer terug op het niveau van oktober 2019, voor de pandemic.

Het is de eerste keer sinds de opheffing van de reisbeperkingen dat het eiland die mijlpaal bereikt. De meeste toeristen kwamen uit Nederland, zo’n 23.000. Gemiddeld bleven de vakantiegangers bijna elf dagen op Curaçao, dat was in oktober 2019 nog negen. Uit de VS werden bijna 3.400 toeristen verwelkomt. Zij bleven gemiddeld zeven dagen op het eiland, een dag meer dan voor corona.

