Curaçao werkt aan nieuw schema voor revisie gokwet

WILLEMSTAD – Curaçao werkt aan een aangepast schema voor de herziening van igaming-licenties, als gevolg van input van belanghebbenden over de wet. Dat staat in het overzicht van het landspakket Curaçao.

Daarin staan details over hervormingen van de regulering van online gokken op Curaçao. Onder het huidige systeem op Curaçao worden de licenties afgehandeld door vijf particuliere bedrijven, die elk houder zijn van zogenaamde master licenties die door de overheid zijn verleend.

De kwartaalupdates van de Nederlandse regering geven informatie over de voortgang van deze hervormingen.

In de Q4-update staat dat het nieuwe wetsvoorstel klaar zou moeten zijn voor presentatie aan het parlement in februari 2023. Dat wordt mogelijk uitgesteld omdat de werkorganisatie nog geen bijgestelde planning van het Curaçaose ministerie heeft ontvangen. Dat had op 1 januari moeten gebeuren.

Het document voegde eraan toe dat een nieuw schema met de stappen die leiden tot de inwerkingtreding van de nieuwe wet wordt goedgekeurd door het ministerie van Financiën en gedeeld met Nederland.

Deze maand is er weer ambtelijk overleg, zoals afgesproken door de minister van Financiën van Curaçao en de minister van Rechtsbescherming van Nederland over de voortgang van de Curaçaose kansspelwet.