Curaçao wil creatieve industrie bevorderen

WILLEMSTAD – De overheid heeft een commissie in het leven geroepen die de samenwerking in de creatieve sector gaat bevorderen en de coördinatie binnen deze sector de komende vier jaar gaat verbeteren. De oprichting van de commissie is een van de acties voortvloeiend uit de Nationale Exportstrategie.

De exportstrategie richt zich op de ontwikkeling van drie subsectoren met een sterk exportpotentieel, waaronder muziek, video/film, en marketing, communicatie en webdesign, maar sluit andere subsectoren van de creatieve industrie niet uit.

Creatieve sectorverenigingen, zoals de Curaçaose Muzikanten- en Kunstenaarsassociatie AMAK, de Filmcommissaris van Curaçao, en ondersteunende entiteiten zoals de Kamer van Koophandel en Centraal Bureau voor de Statistiek, maken deel uit van de commissie, naast andere prominente organisaties.

Leden van de commissie stellen prioriteiten voor de eerste twee jaar, gekoppeld aan een budget dat zal worden voorgesteld aan mogelijke medefinanciers, waaronder de overheid en de private sector.

Actiepunten uit het actieplan van de Nationale Exportstrategie 2022-2027 voor de Creatieve Industrie op Curaçao omvatten onder andere de kwantificering van de creatieve sector en de toepassing van methoden om de prestaties regelmatig te meten; de prioritering en mogelijke oprichting van een associatie die alle subsectoren binnen de creatieve sector omvat; en de introductie van een “Creative Industries Development Week”.