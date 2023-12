Curaçao wil fossiel-vrij worden in 2045

WILLEMSTAD – De Curaçaose overheid heeft een belangrijke overeenkomst gesloten met de Blue Planet Alliance en Greening the Islands om tegen 2045 een volledig fossielvrije energievoorziening te realiseren. Deze samenwerking, aangekondigd tijdens de COP28-klimaatconferentie in Dubai, markeert een belangrijke stap in de ontwikkeling van een klimaatstrategie voor Curaçao.

De Ministerraad van Curaçao heeft bevestigd dat het ontwikkelen van een Energiekaart een cruciaal onderdeel vormt van de bredere inspanningen om het eiland tegen 2045 volledig op duurzame energie te laten draaien.

“Deze ambitieuze doelstelling is een belangrijke mijlpaal in onze strijd tegen klimaatverandering en voor de duurzame toekomst van ons eiland,” zegt een woordvoerder van de regering.

De Blue Planet Climate Agreement, ondertekend tijdens de COP28, benadrukt de toewijding van de Blue Planet Alliance om het gebruik van fossiele brandstoffen wereldwijd uit te faseren. Curaçao, als lid van deze alliantie, verbindt zich nu officieel aan dit doel.

In samenwerking met internationale organisaties zoals IRENA (International Renewable Energy Agency) en het Nederlandse TNO (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek), wordt er een gedetailleerde energietransitiekaart voor Curaçao ontwikkeld. Deze kaart dient als leidraad voor de overgang van het eiland naar 100% hernieuwbare energiebronnen.

Blue Planet Alliance heeft ook toegezegd de financiering van dit project te ondersteunen. “Deze samenwerking biedt ons de expertise en middelen die nodig zijn om onze doelstellingen te bereiken,” aldus de Curaçaose overheid.

De resultaten van dit initiatief worden in mei 2024 gepresenteerd tijdens de SIDS4-conferentie in Antigua en Barbuda.