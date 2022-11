Curaçao wil Suriname helpen met de toekomstige olie en gasexploratie 

WILLEMSTAD – Premier Gilbert Pisas van Curaçao heeft een handreiking aan Suriname gedaan om te helpen bij de verwerking van de toekomstige olie en gasexploratie. De Curaçaose olieraffinaderij zou daarvoor geschikt kunnen zijn en de capaciteit ook hebben.

Pisas had afgelopen week een bilaterale ontmoeting gehad met de Surinaamse President Chan Santokhi. De premier was in Suriname om de Onafhankelijkheidsdag bij te wonen.

Het gesprek is in navolging van een eerdere ontmoeting in september in New York bij de VN-vergadering die beide bewindslieden bijgewoond hebben.

Curaçao kijkt ook uit naar ondersteuning vanuit Suriname voor het beplanten en verbouwen van voedsel op het eiland, meldt het Kabinet van de President van Suriname.

Santhoki is nu ook voorzitter van Caricom. Op hem is het beroep gedaan om de drie landen van de Antilliaanse eilanden als associate members toe te laten tot de Caricom.