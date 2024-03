CuraÃ§ao wint eerste duel onder Advocaat

Sport Curaçao wint eerste duel onder Advocaat Redactie 2024-03-21 - 1 minuten leestijd

ANTALYA – Curaçao heeft zijn eerste wedstrijd onder coach Dick Advocaat gewonnen. In een vriendschappelijke wedstrijd tegen Hull City in Antalyaspor, Turkije werd het 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in de 36e minuut, toen Rangelo Ranga een voorzet van links met zijn linkerbeen vanaf de penatlystip laag binnenschoot.

Ivor Pandur de Kroatische keeper van Hull City had het de hele wedstrijd druk. Hull City staat zevende in de Engelse Championship. Ajacied Ar’Jany Martha begon als debutant bij Curaçao meteen in de basis.

Het was geen erg gemakkelijke overwinning. Curaçao kreeg via Juninho Bacuna en Kenji Gorré weliswaar kansen op meer treffers. Maar aan de andere kant moest Vitesse-doelman Eloy Room enkele knappe reddingen verrichten om zijn doel schoon te houden. Zondag speelt Curaçao vriendschappelijk tegen Alanyaspor. In juni wachten de eerste WK-kwalificatiewedstrijden tegen Barbados en Aruba. Janga schiet de 1-0 binnen