Curaçao wint goud en zilver op internationaal bokstoernooi

CALI – De Curaçaose boksers zijn succesvol geweest tijdens het AMBC Continental Boxing Championships, dat plaatsvond in Cali, Colombia.

De delegatie bestond uit twee atleten in de junior categorie (15-16 jaar), namelijk Christine Francisca in het middengewicht en Nahdir Haseth in het vlieggewicht. Christine won een gouden medaille in haar categorie, terwijl Nahdir een zilveren medaille behaalde.

Nahdir Haseth, zoon van de bekende “kickboxer” en bokser Renato Haseth, streed tegen Alfonso Josue Angulo in de halve finale. Nahdir versloeg de Colombiaanse bokser en kwalificeerde zich zo voor de finale.

In deze categorie stond hij tegenover Christopher Quion uit Ecuador. In een zware strijd trok Quion aan het langste eind. Dat betekende dat Nahdir Haseth met een zilveren medaille naar huis ging in zijn gewichtsklasse.

De jonge Curaçaose bokser Christine Francisca behaalde de titel van kampioen in het middengewicht op het AMBC Continental Boxing Championships, nadat ze Yamileth Melendez uit Mexico had verslagen.