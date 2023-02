Curaçao zet datum op heropening grens op 3 april, nu Venezuela nog

WILLEMSTAD – De regering van Curaçao heeft Venezuela een datum aangeboden om de grenzen weer te heropenen. 3 april zouden de grenzen tussen beide landen weer open moeten voor zowel het maritieme verkeer als de luchtvaartsector.

In de komende periode is Curaçao in gesprek met Venezuela om de laatste details en voorwaarden af te ronden. Wat die voorwaarden zijn is niet duidelijk.

Drie keer is er ambtelijk overleg geweest tussen Aruba, Curaçao, Nederland en Venezuela. Venezuela sloot de grenzen in februari 2019 met Aruba, Bonaire en Curaçao.

Aruba neemt vooralsnog een afwachtende houding aan. Premier Evelyn Wever-Croes hield heropening tot nu toe tegen, vanwege de illegale immigratie naar het eiland.

Smokkel en hulpgoederen

In 2018 was de grens tussen Venezuela en Aruba, Curaçao en Bonaire drie maanden dicht. De reden toen, was volgens president Maduro, dat de eilanden niet optraden tegen de smokkel van goud, koper en andere grondstoffen uit zijn land.

In 2019 ging de grens weer dicht op het moment dat de Verenigde Staten, Curaçao en Nederland het voornemen hadden om vanaf Curaçao hulpgoederen naar Venezuela te sturen.

Met een opening in april komt de wens uit van premier Gilmar Pisas om weer snel toegang te krijgen tot de Venezolaanse groente en fruitmarkt via de barkjes in Willemstad. Hij verduidelijkte eerder al dat de heropening van de grenzen voor boten met verse producten niet alleen belangrijk was om de hoge voedselkosten te drukken, maar dat het ook cruciaal was om het luchtverkeer met Venezuela te herstellen, zodat mensen terug naar hun land kunnen reizen.