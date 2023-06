Curaçao zet in op koraalherstel

WILLEMSTAD – Het Curaçaose ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft afgelopen week een groep milieuactivisten, koraalwetenschappers en lokale organisaties samengebracht om te bespreken hoe het koraal op Curaçao gered kan worden.

Koraalriffen in het Caribisch gebied verkeren in slechte staat. De gemiddelde koraalbedekking in de Caribische regio is slechts 14,3 procent, een daling van ongeveer tachtig procent sinds de jaren 70. Er is volgens deskundigen dringend actie nodig.

Curaçao is niet immuun voor deze trend, ondanks dat de riffen hier nog steeds een relatief hoge koraalbedekking hebben en 68 verschillende soorten koraal herbergen.

Veelbelovend

Hoewel er in het verleden pogingen zijn gedaan om deze achteruitgang te stoppen door middel van kunstmatige riffen, rifballen en onderwatersculpturen, hebben deze methoden niet het gewenste effect gehad, zo bleek tijdens de workshop.

Maar sinds 2015 wordt er op Curaçao gewerkt aan het aseksueel opkweken van hertshoornkoraal-fragmenten, en deze methode blijkt veel belovend.

Tijdens de workshop werd de procedure die koraalkwekerijen strikt moeten naleven besproken. Dit beleid, dat in 2020 werd opgesteld, helpt om de groei en genetische diversiteit van de koralen te volgen en te waarborgen.

Dankzij deze inspanningen zijn er al tienduizenden koraalfragmenten opgekweekt en is er al meer dan 4.000 m2 bedreigd hertshoornkoraal uitgeplant op het rif.

De workshop bood ook een platform voor de kwekers om hun ervaringen te delen en vragen te stellen over de problemen waarmee ze te maken hebben. Eén van de concrete vervolgstappen is het opzetten van een netwerk voor kwekers om kennis en documenten te delen, evenals het creëren van een kaart met alle verzamelde en uitgeplante koralen. Dit helpt de kwekers aan nieuw genetisch materiaal.

Het ministerie zegt dat Curaçao concrete stappen maakt om de koralen te redden, maar dat er nog veel werk aan de winkel is.