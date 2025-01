Luchtvaart & Reizen Curaçao zet toerisme en duurzaamheid centraal op Vakantiebeurs Redactie 18-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao heeft van 8 tot 12 januari deelgenomen aan de Vakantiebeurs in Utrecht. De Curaçao Tourist Board (CTB), samen met 15 partners uit de private sector, presenteerde een mix van toeristische pakketten, duurzame initiatieven, en de culturele en natuurlijke rijkdom van het eiland.

Bezoekers konden het eiland ervaren via een interactieve stand en het speciaal ingerichte Caribbean Experience-podium, waar prijzen te winnen waren. De eerste twee dagen stonden in het teken van de reisindustrie. Professionals kregen uitgebreide informatie over Curaçao’s toeristische aanbod om hen te inspireren en beter te verbinden met potentiële reizigers.

De laatste drie dagen werden gericht op het publiek. Bezoekers konden op het Caribbean Experience-podium op de foto met een CTB-vertegenwoordiger in culturele kleding en meedoen aan een prijsvraag door deze foto’s met specifieke hashtags te delen op sociale media.

Duurzaamheid speelde een belangrijke rol. De stand was voorzien van een waterkoeler, waarmee plastic gebruik werd verminderd. Bezoekers ontvingen herbruikbare flessen gemaakt van gerecycled plastic, aangeboden door Join the Pipe.