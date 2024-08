Luchtvaart & Reizen Curaçao ziet fors stijging in toeristen: Bijna 59.000 bezoekers afgelopen maand Redactie 16-08-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao blijft een populaire bestemming voor toeristen, zoals blijkt uit de stijging van het aantal verblijfstoeristen in juli. Het eiland verwelkomde in totaal bijna 59.000 toeristen, een stijging van 16 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Curaçaose Toeristenbureau CTB.

Vooral bezoekers uit Nederland en Brazilië droegen bij aan dit succes, met records wat betreft aantallen aankomsten. Het aantal Nederlandse toeristen steeg in juli met 27 procent tot bijna 25.000, wat van deze maand de op een na beste ooit maakt voor deze markt. De enige keer dat er meer Nederlandse bezoekers werden geregistreerd, was in december 2021. De meerderheid van de Nederlandse toeristen koos voor verblijf buiten resorts, met 57 procent die de voorkeur gaf aan alternatieve accommodaties. Gemiddeld verbleven zij veertien nachten op het eiland.

De Amerikaanse markt blijft ook sterk presteren. Curaçao ontving in juli bijna 14.000 Amerikaanse toeristen, een stijging van ruim 10 procent ten opzichte van vorig jaar. De meeste Amerikanen, namelijk zeventig procent, kozen voor een verblijf in een resort. De gemiddelde verblijfsduur van Amerikaanse bezoekers was iets meer dan zes nachten.

Brazilië was de grootste stijger, met een toename van 42 procent in het aantal toeristen, wat het totaal op ruim 4.000 bezoekers bracht. Dit is de eerste keer dat het aantal Braziliaanse toeristen in één maand de 4.000 overschrijdt. Net als de Amerikanen, gaven ook de Brazilianen massaal de voorkeur aan resorts, met zeventig procent die voor deze accommodatievorm koos. De gemiddelde verblijfsduur van de Brazilianen was iets meer dan zeven nachten.

Tot nu toe

In de eerste zeven maanden van dit jaar heeft Curaçao in totaal ruim 405.000 verblijfstoeristen mogen verwelkomen, wat een groei van 25 procent betekent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De Nederlandse markt blijft de belangrijkste bron van toeristen, met bijna 145.000 bezoekers.

De Verenigde Staten volgde met ruim 105.000 bezoekers, terwijl Colombia, Brazilië en Canada samen goed zijn voor meer dan 74.000 toeristen. Samen vertegenwoordigen deze vijf markten tachtig procent van alle verblijfstoeristen in de eerste zeven maanden van dit jaar.

