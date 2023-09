Curaçao ziet grote toename van toeristen uit Trinidad en Tobago

WILLEMSTAD – Curaçao heeft qua toeristenaantallen het niveau van vóór de pandemie bereikt en overtroffen, vooral op de markt van Trinidad and Tobago. Dat zegt Elaine Hart Francisca, regiomanager voor het Caribisch gebied van de Curaçao Tourist Board, CTB. Dat deed zij tijdens haar bezoek aan het eiland.

Hart zegt dat deze stijging te danken is aan de uitbreiding van de diensten van Caribbean Airlines naar het eiland, tweemaal per week – dinsdag en vrijdag – en de vlucht van Copa naar het eiland via Panama. Zij voegde eraan toe dat het aantal aankomsten voor Trinidad and Tobago van januari tot en met nu bijna zesduizend mensen bedraagt.