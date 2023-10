Curaçao ziet uitzonderlijk sterke stijging in aantal toeristen in september

WILLEMSTAD – Curaçao ziet een aanzienlijke groei in het aantal toeristische overnachtingen voor de maand september. In totaal kwamen er bijna 46.000 toeristen naar het eiland, een stijging van 23 procent in vergelijking met september vorig jaar.

Volgens de Curaçaose toeristenorganisatie CTB overtreffen deze cijfers de verwachtingen voor wat doorgaans wordt beschouwd als een langzamere maand voor het toerisme op het eiland.

CTB denkt dat deze prestatie de aantrekkingskracht van Curaçao benadrukt die zich uitspreidt over het hele jaar. Vorig jaar verwelkomde het CTB nog iets meer dan 37.000 toeristen in dezelfde maand.

Tot 1 oktober registreerde de CTB bijna 420.000 overnachtingen. Een aanzienlijke groei van achttien procent in vergelijking met de 355.000 toeristenovernachtingen tijdens dezelfde periode in 2022.

Brazilië

Voor het eerst in één maand overschreden de Braziliaanse aankomsten de grens van 3.000, een stijging van tweehonderd procent. Volgens CTB toont dit de groeiende populariteit van Curaçao onder Zuid-Amerikaanse toeristen aan.

De wekelijkse rechtstreekse dienst vanuit Belo Horizonte met Azul Airlines en andere verbindingsmogelijkheden via Panama of Bogota, in combinatie met voortdurende marketinginspanningen in Brazilië, lijkt zijn vruchten af te werpen.

Vanwege de grote vraag in aankomsten heeft Azul aangekondigd de capaciteit vanaf oktober tweemaal per week te vergroten. Het CTB verwacht dat de bronmarkt het jaar zal afsluiten met spectaculaire aankomstcijfers.

Het aantal aankomsten tot nu toe uit Brazilië bedraagt ruim 17 duizend aankomsten, een groei van 137 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Amerika

Uit de Verenigde Staten van Amerika bleef de markt een gestage groei vertonen met in september ruim tienduizend aankomsten, een groei van 31 procent vergeleken met september vorig jaar.

Curaçao heeft in de eerste negen maanden van 2023 een opmerkelijk totaal van bijna 105 duizend aankomsten verwelkomd. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Curaçao meer dan honderdduizend Amerikaanse bezoekers in één jaar heeft naar het eiland ziet komen.

Met nog drie maanden te gaan in het jaar en een toename van de zitplaatscapaciteit in de laatste maand van dit jaar, verwacht de CTB dat deze bronmarkt ook zal bijdragen aan een spectaculair recordjaar voor het toerisme op Curaçao.

Nederland

De primaire bronmarkt Nederland kende een lichte daling en registreerde vier procent minder toeristenovernachtingen, met in september 2023 een totaal van iets meer dan vijftienduizend Nederlandse aankomsten.