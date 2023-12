Curaçao zoekt jongeren voor sociaalvormingstraject 2024

WILLEMSTAD – Een nieuwe lichting jongeren krijgt de kans om hun toekomst vorm te geven met de start van een nieuwe Sociaal Vormingstraject (SVT) opleiding in februari 2024. Deze specifieke opleiding staat open voor mannen tussen de 18 en 24 jaar die geen schooldiploma hebben, momenteel geen werk hebben of in aanraking zijn gekomen met Justitie. De inschrijving voor deze nieuwe kans sluit op 2 januari.

De SVT, een initiatief ondersteund door de overheid van Curaçao in samenwerking met Defensie, is ontworpen om jongeren die buiten de boot vallen een nieuwe start te bieden. Door middel van militaire training leren ze belangrijke levensvaardigheden zoals discipline, zelfrespect, structuur, weerbaarheid, vertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef. Deze opleiding is onderdeel van de hervormingen in het Landspakket, een overeenkomst tussen Curaçao en Nederland.

Nieuw begin

Op 30 november ontving een groep van twaalf jongeren die deelnamen aan het project Un Komienso Nobo op de marinekazerne Suffisant hun certificaten. Zij gaan nu de volgende fase in, het leerwerktraject, geleid door de uitvoerende organisatie Funditut. In deze fase bereiden de jongeren zich verder voor op een functie die past bij hun capaciteiten op de arbeidsmarkt.