Nieuws uit Nederland Curaçaoënaar is ‘held van Rotterdam’ na mogelijke aanslag: “Het was hij of ik” Redactie 20-09-2024 - 3 minuten leestijd

ROTTERDAM – Reniël Renato David Litecia, een Rotterdams kickbokstrainer met Curaçaose roots, wordt door velen nu de ‘held van Rotterdam’ genoemd. De sportinstructeur greep donderdagavond in toen een man vanuit het niets begon met het neersteken van voorbijgangers aan de voet van de Erasmusbrug. Eén persoon kwam bij de aanval om het leven en een ander raakte zwaargewond.

De 32-jarige Litecia was op dat moment aan het werk met een cliënt, die hij trainde op het Willemsplein. Toen hij de steekpartij zag gebeuren, schakelde hij direct over op actie. “Ik hoorde geschreeuw en zag mensen rennen. Ik zag een man met een groot mes om zich heen zwaaien. Het slachtoffer, een skater, werd meerdere keren gestoken. Ik riep tegen mijn klant: ‘Breng jezelf in veiligheid, ren de brug op en bel 112,’” vertelt Litecia. Terwijl zijn klant zich uit de voeten maakte, besloot hij om de dader achterna te gaan.

De verdachte, een 22-jarige man uit Amersfoort, zou volgens getuigen Allahoe akbar hebben geroepen tijdens zijn aanval. Het motief van de dader wordt nog onderzocht, maar de politie kan nog niet bevestigen of het om een terreurdaad gaat. Premier Dick Schoof sprak in een verklaring over de mogelijke verwarring van de verdachte: “We hebben begrepen dat het mogelijk om een verwarde man gaat.”

Litecia, die gespecialiseerd is in vechtsporten zoals kickboksen, wist dat hij snel moest handelen. “De man had een keukenmes van zeker dertig centimeter bij zich, hij zat helemaal onder het bloed,” vertelt Litecia. “Ik zag dat hij meer mensen probeerde aan te vallen, en op dat moment besefte ik: als ik hem niet uitschakel, gaat hij mij of anderen uitschakelen.”

Met een squatstok, een trainingshulpmiddel dat hij bij zich had, besloot Litecia de confrontatie aan te gaan. Hij brak de stok doormidden en gebruikte die als wapen om de verdachte te stoppen. “Ik heb hem met de stok midden in zijn gezicht geslagen,” herinnert Litecia zich. “Hij begon te wankelen, werd duizelig door de klappen, en viel uiteindelijk op de grond. Ik heb toen zijn voeten gekruist en vastgehouden, terwijl anderen zijn handen op zijn rug hielden.”

Litecia, die tijdens de confrontatie zijn pink uit de kom raakte, was na het incident zichtbaar aangeslagen. “Het was hij of ik. Dat was het moment waarop ik wist dat een van ons moest stoppen. Als ik er nu aan terugdenk, krijg ik gewoon hoofdpijn. Het voelde als een scène uit een film, maar dit was realiteit.”

De sportinstructeur beschrijft de hele situatie als zeer intens en denkt dat de impact later nog sterker zal doorwerken. “Ik heb maar een paar uurtjes kunnen slapen. Het was heftig, en het is nog steeds heftig. Ik moet het allemaal nog laten bezinken,” zegt Litecia.

De politie onderzoekt de steekpartij verder en heeft de verdachte in hechtenis genomen. Lokale autoriteiten en de politie hebben Litecia en andere omstanders geprezen voor hun snelle en heldhaftige optreden, waardoor de situatie niet verder uit de hand liep.

