Curaçaoënaar vermoord in Houston

HOUSTON – De 27-jarige Saymo “Jami” Pieternelle is afgelopen vrijdag 15 april in Houston bruut vermoord. Dat melden Amerikaanse media. Pieternelle woont in Texas, maar is geboren en opgegroeid in Curaçao.



De Curaçaoënaar zou in zijn gezicht geschoten zijn buiten bij zijn appartement in north Harris County. De vermoedelijk dader, Francisco Gonzalez, vluchtte van de crimescene.

Niet veel later werd de auto waarin hij zat gefotografeerd in Alabama door een beveiligingscamera die kentekenplaten registreert. Het systeem meldde dat het om een gestolen voertuig ging, waarop de politie een zoektocht opzette om de auto te traceren.



De politie vond het voertuig bij een tankstation en probeerde de bestuurder aan de kant te zetten, maar die weigerde te stoppen. Er volgde een korte achtervolging totdat het voertuig van de verdachte in botsing kwam met een andere auto. Toen de politie de man uit zijn auto wilde halen bleek hij zichzelf doodgeschoten te hebben.



Volgens de politie wordt Gonzalez beschuldigd van de dood van de 27-jarige Saymo Pieternelle. Het slachtoffer was een vriend Gonzalez.

